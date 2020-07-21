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Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’da 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i öldürdükten sonra cesedi yakmak için benzin istasyonuna giden bar işletmecisi C.

Muğla'da 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cesedi yakmak için benzin istasyonuna giden bar işletmecisi C.M.A.'nın görüntüleri ortaya çıktı.


Muğla'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in bar işletmecisi C.M.A. tarafından öldürüldükten sonra bir varile konulan cesedinin üzerine beton dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.


Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan bar işletmecisi C.M.A.'nın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. C.M.A'nın genç kızın cesedini yakmak için bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde C.M.A.'nın özel aracı ile akaryakıt istasyonuna gelerek önce aracına, sonrasında da iki şişe benzin aldıktan sonra istasyondan ayrıldığı anlar yer alıyor.

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