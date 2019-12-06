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Kavaklıdere doğalgazla buluşuyor

Muğla’nın Kavaklıdere İlçesinde 18 kilometre uzunluğunda yapılacak doğalgaz sistemi için temel atma töreni düzenlendi.

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde 18 kilometre uzunluğunda yapılacak doğalgaz sistemi için temel atma töreni düzenlendi.


Doğalgaz sisteminin 2019 yılı yatırım programında 6 kilometrelik kısmı yapılacak.


Törende konuşan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Doğalgaz yatırımının Kavaklıdere ilçemize gelmesinde özel talimat vererek sebep olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e, AK Parti Muğla İl Başkanımız Kadem Mete'ye, Ak Parti Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'a Muğla ilimizde Doğalgaz dağıtımında yetkili firma olan Akmercan Doğalgaz Firması Genel Müdürü Yunus Keskin ve çalışma arkadaşlarına, Ak Parti İlçe Başkanım Volkan Alpözen ve yönetimi, Belediye Meclis Üyelerimize tüm halkımız adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu gün başlayacak olan Kavaklıdere Doğalgaz yatırımımızı hatasız kazasız tamamlanarak, Kavaklıdere halkı olarak bizlerin en kısa sürede Doğalgaz kullanmayı Cenabı mevlanın bizlere nasip etmesini temenni ediyorum" dedi.

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