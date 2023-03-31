İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kavaklıdere Orman işletme Müdürü Akbıyıkoğlu göreve başladı

Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü’ne İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Akbıyıkoğlu yeni görevine başladı.

Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü'ne İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Akbıyıkoğlu yeni görevine başladı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü görevine Mehmet Akbıyıkoğlu atandı. Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü olarak atana Mehmet Akbıyıkoğlu yeni görevine başladı.



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürü İsmet Dokur ve Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu Mehmet Akbıyıkoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.