Kavaklıdere şehir girişi kullanıma açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere'de şehir girişi ve Meslek Yüksek Okulu yolunda son kat sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri çizildi ve yol kullanıma açıldı.

Modern yollar Kavaklıdere'nin hizmetine sunuldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere ilçesinde başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları çerçevesinde şehir girişinde bulunan yolda Bin 300 metre sıcak asfalt dökümünün ardından yol çizgileri çizilerek kullanıma açıldı. Ekipler bunun yanı sıra Meslek yüksek Okulu yolunda çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.