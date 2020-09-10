Kavaklıdere yangınına takviye helikopter ve uçak sevk edildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve arka arkaya dört ayrı noktada çıkan orman yangınlarından üçü kontrol altına alınırken, Harmanbeleni mevkiindeki yangın devam ediyor.

Ortaköy Harmanbeleni mevkiinde başlayan orman yangınına ilk etapta hava müdahalesi için 3 helikopter müdahale ederken, takviye olarak 3 helikopter ve bir uçak daha sevk edildi. İki yerleşim biriminin arasındaki gür çamlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor