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Kavaklıdere'de aynı gün 4 orman yangın

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde arka arkaya çıkan orman yangınlarını sonrası sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde arka arkaya çıkan orman yangınlarını sonrası sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.


İlk yangın ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesinde çıktı. Bu yangın kontrol altına alındıktan hemen sonra diğer bölgelerde de küçük ölçekli orman yangınları çıktı. Son olarak Kavaklıdere Ortaköy Harmanbeleni mevkiinde başlayan orman yangını devam ediyor.


Yangına havadan 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

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