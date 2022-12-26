Kavaklıdere'de birinci kat sıcak asfalt tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere'de başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde birinci kat sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere Turgut Özal Bulvarı, Sazak ve Menteşoğlu Caddelerinde 4 bin 250 metre uzunluğunda yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan Turgut Özal Bulvarında ilk kat sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Kavaklıdere şehir girişi ve Turgut Özal bulvarında kaldırım bordürü imalatlarının hemen ardından Bin 550 metrelik bulvarın son kat sıcak asfalt çalışmasının yapılması planlanıyor.

Meslek yüksekokulu yolu yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı, Sazak ve Menteşoğlu caddelerindeki çalışmaların ardından şehir içi ile Meslek Yüksek Okulu yolunda yağmursuyu ızgara altyapısı imalat çalışması yapılacak.