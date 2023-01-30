Kavaklıdere'de kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Roma dönemine ait parça sütun başlığı ele geçirildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi Hillerima sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonucu, 48 Y 0799 plakalı traktörün kazı olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler traktör sahibi S.S. isimli vatandaşın evine baskın düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada Roma dönemine ait 2 parça sütun başlığı ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından S.S. isimli vatandaş, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.