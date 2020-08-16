Kavaklıdere'de toplu etkinlikler yasaklandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde son zamanlarda artış gösteren Covid-19 vakaları sonrası toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Ağustos'tan itibaren uygulanmak üzere yeni kararlar aldı.

Kavaklıdere Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizdeki Covid-19 vaka sayılarında son günlerde hızlı bir artış gösterdiği görülmektedir. Hasta sayımızın İlçe Merkezimizde 7, Derebağ Mahallemizde 6 olmak üzere toplamda 13 pozitif vaka sayısına ulaşması sonucunda Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakamımız Birkan Tatlısöz başkanlığında olağanüstü toplandı. İlçemizdeki Covid-19 vaka sayı artışlarının önlenmesi amacıyla 17 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilçe genelinde düğün, sünnet, mevlüd gibi toplu cemiyetlerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına. Siyasi parti kongrelerinin ve STK genel kurullarının ikinci bir emre ertelenmesine, Yerküpe piknik alanı ve ilçemiz genelindeki tüm mesire alanlarımızın ikinci bir emre kadar kapatılmasına. İlçemizde kurulan Merkez, Menteşe, Çayboyu ve Çamlıbel semt pazarlarımızda manav ve gıda satışı yapan esnaflarımız haricindeki giyim, hırdavat, züccaciye ve hediyelik eşya satışı yapan esnaflarımızın pazarlarımıza girişlerinin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.