Kavaklıdere'de Türk Halk Müziği Ezgileri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından Kavaklıdere’de düzenlenen konserde konuklar müziğe doydu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından Kavaklıdere'de düzenlenen konserde konuklar müziğe doydu.
21 Ocak'ta Kavaklıdere Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen konserde koro Şefliğini Serkan Yıldız yaparken, Aysun Eldeniz Çelik ve Ayhan aydın solist olarak sahne aldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği gerçekleştirdiği konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.