Kavaklıdere'de yol çalışmaları devam ediyor

Muğla genelinde olduğu gibi Kavaklıdere ilçesinde de güvenli ve modern yollarla vatandaşların sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çayboyu Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte il genelinde yol çalışmalarını hızlandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında Kavaklıdere ilçesinin Çayboyu ve Yeşilköy Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “İl genelinde olduğu gibi Kavaklıdere ilçemizde de sorumluluk alanlarımızdaki yollarda çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin çalışmaları sonucunda Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi ve Yeşilköy Mahallesinde yol asfalt çalışmaları tamamlandı. İlçemiz için yapılması gereken hizmetleri planladığımız bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz” denildi.