Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı

Muğla’nın Ula ilçesi kırsal Karabörtlen Mahallesindeki sarp arazide mahsur kalan keçi ile yavrusu Marmaris AKUT ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Muğla'nın Ula ilçesi kırsal Karabörtlen Mahallesindeki sarp arazide mahsur kalan keçi ile yavrusu Marmaris AKUT ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Karabörtlen Mahallesi'ndeki kayalık alanda 4 gündür mahsur olduğu bildirilen keçi ve yavrusu için Marmaris AKUT ekibi arandı. Ekipler ip yardımı ile sarp kayalıklardaki keçi ve yavrusunu kurtararak sahiplerine teslim etti.