Kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 2 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye tatile gelen Serhan A. ve Uğur A. Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden iki kişi, çıktıkları kayalık alanda mahsur kaldı. İki arkadaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, Marmaris ile Fethiye AKUT ekibi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Derneği (MAG-AME) ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan ikili ekipler tarafından kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.