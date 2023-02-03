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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Seydikemer’ın kırsal Çatalözü mahallesinde kayalık alanda mahsur kalan iki keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim dildi.

Seydikemer'ın kırsal Çatalözü mahallesinde kayalık alanda mahsur kalan iki keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim dildi.


Fethiye AKUT ekibine yapılan ihbarda Seydikemer'in Çaltıözü mahallesinde sarp kayalıklarda iki keçinin mahsur kaldığı bilgisi verildi. Fethiye AKUT ekibi Köyünde kayalık alanda mahsur kalan 2 keçinin kurtarılması için bölgeye hareket etti.


AKUT Fethiye ekibi sarp kayalıklara sarkıttığı ip ile keçileri mahsur kaldığı bölgeden kurtararak sahibine teslim ettiler.

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