Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi MAG-AME ekibi kurtardı

Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde Erim Tarım'a ait keçi kayalık alanda mahsur kaldı. Keçinin sahibi 112 Acil çağrı merkezine ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi bölgeye harekete geçti. Keçinin mahsur kaldığı yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekip ip yardımıyla 30 metre uçurumdan inerek, keçiyi kurtardı. MAG-AMA ekibi keçiyi sahibine teslim etti.