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Kayalıklarda mahsur kalan oğlağı AKUT ve JAK kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Faralya Mahallesi'nde Kelebekler Vadisindeki kayalıklarda Coşkun Aykırı'ya ait oğlak, mahsur kaldı. Durumu fark eden Aykırı'nın bildirmesi üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.


Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan oğlağı yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, su içirdikleri oğlağı sahibine teslim etti. Oğlağının kayalık alandan yaklaşık 10 gündür çıkamadığını anlatan Aykırı, ekiplere teşekkür etti.

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