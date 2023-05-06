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Kayalıklarda mahsur kaldılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışırken kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı. 3 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, daha fazla ilerleyemeyince kayalıklara çıktı. Kayalıklarda göçmenlerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gönderildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak kurtarıldı. 3 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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