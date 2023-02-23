Kayalıkta mahsur kalan keçileri MAG AME ekibi kurtardı

Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG) Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 adet keçiyi kurtardı.

Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi Saklıkent mevkiinde bir çobanın 2 adet keçisinin yüksek kayalıkta mahsur kaldığı ihbarının 112 Acil çağrı merkezine ulaşmasının ardından 5 kişilik Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi operasyona çıktı. Keçilerin mahsur kaldığı yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekip oldukça zorlandı. Yüksek açıdan ip sistemi kuran Fethiye MAG AME ekibi saatler süren çalışmanın ardından keçilerin bulunduğu yere ulaştı. 2 adet keçiyi bulunduğu yerden kurtaran ekip keçileri sahibine teslim etti.