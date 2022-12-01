Kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Osmaniye yolu üzerinde kaya parçasının araca çarpması ile maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Olay Marmaris ilçesine bağlı Osmaniye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurların etkisiyle yerinden kopan kaya parçası yoldan geçmekte olan otomobile çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Araçta maddi hasar meydana gelirken kaya parçasının çarptığı araçta bulunan şahısların şans eseri herhangi bir yara almadığı öğrenildi.