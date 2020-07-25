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Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın aranıyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası 85 yaşındaki kadını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerince arıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası 85 yaşındaki kadını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerince arıyor.


Edinilen bilgilere göre önceki gün sabah saatlerinde Yayla Ceylan Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzheimer hastası Ayşe Bayat bir daha da geri dönmedi. Bayat'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


Bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bayat'ın kaybolduğu yer ile çevre mahallelerde jandarma iz takip köpeğiyle arama gerçekleştiriliyor.

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