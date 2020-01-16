Kaybolan yaşlı adamı aramalar havadan ve karadan devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 Aralık sabahı kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

83 Halil İbrahim Avcı'nın yakınlarının kayıp başvurusunun ardından geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri ile iz takip ve kadavra arama köpekleri tarafından Karaova bölgesindeki geniş bir alanda arama çalışmalarına devam ediliyor. Zaman zaman drone destekli arama çalışmalarında Jandarma Olay Yeri İnceleme Birimi de yaşlı adamın yaşadığı ev ve eklentilerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, İçmeler mevkiinde kaybolan Mehmet Ali Koran isimli tersane işçisini arama çalışmaları ise genişletildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Koran'ın Kos Adası'na gitmiş olabileceği yönündeki bilgiler üzerine Kos Adası yetkilileri ile temasa geçti. Ancak Kos Adası'nda yapılan araştırma sonuç vermedi.