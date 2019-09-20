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Kayıp bebek aranıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesi Kardak Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber tekne battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesi Kardak Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber tekne battı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçaksı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kurtarılan düzensiz göçmenler ile yapılan görüşmede, 8 aylık bir bebeğin kayıp olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış timi ve helikopter yönlendirildi. Kurtarılan 14 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli Turgutreis limanına teslim edildi.


Yüzerek kaçmaya çalıştı


Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırma girişiminde bulunan ve fiber tekneyi kullanan Türk vatandaşı yüzerek Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları arama çalışması sırasında yüzerek kaçmaya çalışan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.


Batan fiber teknede bulunan ve kayıp olduğu öğrenilen 8 aylık bebeğin bulunması için 3 sahil güvenlik botu bir helikopter ve Sahil Güvenlik dalış timi arama çalışmalarını sürdürüyor,

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