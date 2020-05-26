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Kayıp dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Mendos Dağı’na antrenman tırmanışı sırasında kaybolan dağcının cansız bedeni zirvede bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mendos Dağı'na antrenman tırmanışı sırasında kaybolan dağcının cansız bedeni zirvede bulundu.


Fethiye ilçesi Karapınar Mahallesi'nde antrenman tırmanışı için çıktığı dağdan bir daha geri dönmeyen Fikret Emre'nin annesi 112 ihbar hattını arayarak oğlu için kayıp ihbarında bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD (Muğla AFAD 15, İzmir AFAD 5) ve AKUT (AKUT Fethiye 8, AKUT Marmaris 8, AKUT Kaş-Kalkan) tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarına, Jandarma Köpek Timi, AMASER, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Likya ve Zirve Dağcılık, MAG, BAKUT da katıldı. On gün süren arama çalışmaları neticesinde kayıp dağcının cansız bedenine Mendos Dağı zirvesinde ulaşıldı. Ekipler Fikret Emre'nin cansız bedenini dağdan indirmek için çalışmalarını sürdürürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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