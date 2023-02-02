Kayıp genç alarma geçirdiği ekipler tarafından kilisede uyurken bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan bir genç, jandarma ve gönüllü kurtarma ekipleri tarafından kilisede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük'te yaşayan 17 yaşındaki otizmli U.N.T.'nin dün akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine annesi ihbarda bulundu.

İhbar sonrası Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 5 devriye ekibi çalışma başlattı. Ayrıca Muğla AFAD'dan 2, 911'den 7 ve MAG/AME SAR'dan 11 kişilik ekip ile bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kayıp gencin evinin civarından başlatılan çalışmalar, kırlık ve dağlık bölgeler, inşaat alanları, çocuk parkları, karaya bağlı tekneler, harabeler ve sokaklar olmak üzere her bir koldan devam etti. Yapılan çalışmalar neticesinde MAG/AME SAR ekipleri tarafından, Eklisia Kilisesi içerisinde bulunan koltukta uyurken bulunan U.N.T. annesine teslim edildi.