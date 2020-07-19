İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp genç kız 3 gündür aranıyor

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.


Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gün önce telefonda kız kardeşiyle görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan


27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalar sürüyor. Kız kardeşi Sibel Gültekin, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde kaldığı derslerden geçmek için çalıştığını bize söyledi. Akyaka'da kendi evinde kalıyordu. Kardeşimle en son Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Bana Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Muğla merkezde bir kafenin önünde görüldüğü, Cuma günü de Akyaka mezarlıkta görüldüğü söylendi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.