İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp kadın aranıyor

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07:00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07:00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.


Evli ve 5 çocuk sahibi, çobanlık yaptığı öğrenilen Zencir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yemişendere Mahalle Muhtarı Mehmet Günay yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığını, aramalarda iz takip köpeğinden de yararlanıldığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.