Kayıp kadın saatler sonra ormanda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisinden haber alınamayan kayıp kadın saatler sonra ormanlık alanda bulunarak ailesine ulaştırıldı.

Olay, Pınarlıbelen Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ayrılan 67 yaşındaki Fatma Yılmaz'dan bir süre haber alınamadı. Yılmaz'ın hayatından endişe eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama, Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmasına jandarma iz takip köpekleri de destek verdi. Ekiplerin saatler süren araması sonucunda Fatma Yılmaz, saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda bulunarak ailesine ulaştırılırken, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.