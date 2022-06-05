Kayıp olarak aranan yaşlı kadın kardeşinin evinde bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan kayıp kadın, saatler sonra kardeşinin evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesi'nde kızıyla yaşayan 68 yaşındaki Esma Bölük, dün eve gelmedi. Yaşlı kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaşlı kadın, evine yaklaşık bir kilometre uzakta bulunan kardeşinin evinde bulundu. Bölük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.