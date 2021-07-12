Kaymakam Aksoy 3.doz aşısını yaptırdı, vatandaşları aşıya davet etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, üçüncü doz kovid aşısını merkez sağlık ocağında yaptırdı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzeri vatandaşlara üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı. 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3'üncü doz olarak seçtikleri aşıyı yaptırabiliyor.

İlk iki doz aşısını Sinovac aşısı yaptıran Kaymakam Aksoy üçüncü doz aşısını Biontech yaptırdı. Aşısını yaptırdıktan sonra 15 dakika bekleme süresini vatandaşlar ile sohbet ederek geçiren Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, "Muğla il olarak aşılamada birinci sırada yer alarak vatandaşlarımızın aşı konusundaki duyarlılığını ispatladı. Marmarisli vatandaşlarımızın aynı duyarlığını göstererek aşılarını yaptırmalarını ve maviye dönmemizin devamını rica ediyorum. Başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere Kovid-19 ile mücadele ve emek veren herkese teşekkür ediyorum ‘' dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızlandı. 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için açılan aşı randevularının yanında daha önce iki doz aşı yaptıran 50 yaş ve üzeri vatandaşlar içinde üçüncü doz aşı uygulaması yoğun bir şekilde devam ediyor.