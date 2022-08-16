Kaymakam Balcı: "Telmessos Antik Tiyatrosu'nu açmakta kararlıyız"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Roma döneminde yapılan ve 7 yıldan bu yana kapalı olan Fethiye Telmessos Antik Tiyatrosu'nu açmakta kararlı olduklarını belirterek çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

Fethiye'nin tarihine ışık tutan en önemli eserler arasında bulunan, Likyalılar döneminde M.Ö. 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yıldır kapalıydı. Restorasyon çalışmaları sırasında firma ile yaşanan sorunlardan dolayı çalışmalar durdurulmuştu. Türkiye'de denize en yakın antik tiyatro olma özelliğiyle dikkat çeken yapı, Fethiye'nin turistik gelişimine önemli etkisi vardı.

Telmessos Yüzey Araştırmaları toplantısında açıklamalarda müjdeli haberi veren Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Telmessos Antik Tiyatrosu'nun açılması yönünde kararlı olduklarını kaydetti. Kaymakam Balcı, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları ile çalışmalarda sona geldiklerini söyledi.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, “Telmessos Antik Tiyatro ile ilgili sürprizlerim var. Valimizin talimatları ile orada sona geldik. Yakında beklediğim çalışma olduğu zaman, basın mensuplarını bilgilendireceğim. Orayı açacağız. Bunda kararlıyız. Valimize çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel girişimleri oldu. Oradaki gereksiz diyebileceğimiz bir takım şeyler var. Onları tahliye edip, Antik Tiyatro'yu vatandaşın kullanımına açacağız. Eylül ayında etkinlik yapmayı düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılınca ayrıca konserler vereceğiz” dedi.

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 senedir kapalı olduğunu hatırlatan Kaymakam Balcu, "Ben gelir gelmez hemen orayı ziyaret ettim. Bu prosedürleri aşacağımızı söyledim. Mahkemelik bir konu var ama vatandaş bu konuyu dinlemez. Valimizin talimatları ve takipleri ile bir sona ulaştırdık. Bu süre içerisinde orayı açacağıma inanıyorum. Gerekli olan her şeyi hazırladım. Oradaki ıvır zıvır malzemeleri çıkartıp, bu haliyle temizleyip açacağız inşallah. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Hatta bunla ilgili yarın gelip tespitte bulunacaklar. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Biz buna duyarlıyız. Bu kültürel varlıklar konu olunca çok sert bir mevzuat var. Buna rağmen açacağımızı söylüyorum” şeklinde ifadeler kullandı.