Kaymakam Bayar'dan Bodrum Müzayede Aracılığıyla Sağlık Vakfı'na bağış

Bodrum Müzayede'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Haziran Cuma 19.30'da gerçekleştirilecek müzayedede, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar adına eski daktilolar satışa çıkarılacak. Daktiloların geliri ise Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.

Bodrum Müzayede, Cuma günü Paşatarlası sahilinde yer alan bir restoranda antika müzayedesi düzenleyecek. Tarih kokan ürünler, müzayedede satışa sunulacak. Bodrum Müzayede'nin Sahibi Sertaç Ay, yaptığı açıklamada antika tutkunlarından müzayedeye yoğun ilgi beklediğini belirtti. Sertaç Ay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekleştireceğimiz müzayedede beni en çok heyecanlandıran konu, Bodrum Kaymakamı Sayın Bilgehan Bayar tarafından bağışlanan iki daktilonun satışını yapacak olmam. Satışa çıkacak olan daktiloların geliri Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanacak. Üstelik bu Kaymakamımızın ilk yardımı da değil. Geçen yıl da Kaymakamımıza hediye edilen teşbihleri, müzayedemizde satmış gelirini yine Bodrum Sağlık Vakfı'na teslim etmiştik. Umarım buna benzer yardım kampanyaları artar, bize de vesile olmak düşer” dedi.