Kaymakam Böke, kazı alanını ziyaret etti

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke Çamlıbelen Mahallesi'nde kazı çalışmalarına başlanılan Sinuri Kutsal Alanı'nı ziyaret etti.

İlk olarak Kalınağıl Mahalle kahvesinde vatandaşlarla oturup sohbet eden Kaymakam Böke'ye ziyareti esnasında Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Kazı Başkanı Doçent Doktor Hülya Bulut, Kalınağıl Mahalle Muhtarı Mücahit Karaca eşlik etti.

Kalınağıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan gözetleme kulesini ziyaret eden Kaymakam Böke daha sonra Muğla Valiliği tarafından desteklenen ve milattan önce 8. yüzyıla ait olduğu belirtilen Sinuri Kutsal Alanı kazısını yerinde inceleyerek SKazı Başkanı Doçent Doktor Hülya Bulut'tan bilgi aldı.