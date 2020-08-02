Kaymakam Fırat şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaymakam Fırat ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Fırat ve beraberindeki heyet şehitler Birol Yavuz, Özgür Gümüş, Yasir Ağır'ın ailelerini ziyaret etti. Orçun Munya da mezarı başında ziyaret edilip dua edildi.

Şehit aileleri ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Fırat'a teşekkür etti.