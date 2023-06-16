İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Karaman, Polis Uygulama Noktası'nda incelemelerde bulundu

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.



Kaymakam Karaman beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek ile ilçe girişinde oluşturulan Çırpı Mevkiindeki kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek asayiş, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulama yapan ekiplerle bir süre sohbet eden Kaymakam Karaman, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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