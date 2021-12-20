Kaymakam Maslak, pazarda vatandaşların sorunlarını dinledi

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Kaymakamı Mustafa Maslak, ilçe merkezindeki pazarı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, sorunlarını dinledi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Pazartesi günleri kurulan pazar esnafına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Kaymakam Maslak'a Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve kurum müdürleri de eşlik etti. Kaymakam Maslak, kurulan pazarda satış yapan esnafları tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Kaymakam Maslak, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve şikayetlerini yerinde dinledi. Yapılan bu ziyaretten dolayı halk ve esnaf Kaymakam Maslak'a ve Belediye Başkanı Ceylan'a memnuniyetlerini ifade etti.