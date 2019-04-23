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Kaymakam Mesut Çoban bekarlığa veda etti

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Antalya’nın Aksu ilçesinde Ebru Durmaz ile hayatını birleştirdi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Antalya'nın Aksu ilçesinde Ebru Durmaz ile hayatını birleştirdi.


Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu Ebru Durmaz ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Çiftin Antalya'nın Aksu ilçesindeki nikahını Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin kıydı.


Kaymakam Çoban ile eşi Ebru Durmaz'ın nikah şahitliklerini ise Denizli Valisi Hasan Karahan, Antalya Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Giresun Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere yaptı.


Kaymakam Çoban ve eşi nikahın ardından tebrikleri kabul etti.

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