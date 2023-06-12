Kaymakam ve Belediye Başkanı pazarcı esnafının taleplerini dinledi

Kaymakam Uçar ve Başkan Uzundemir son olarak Ortaca tören alanında halk pazarında tezgah açan ve alışveriş yapmak için gelen vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler. Tezgahları tek tek dolaşan Kaymakam Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, esnaflar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandılar.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, vatandaşların rahat ve huzurlu bir alışveriş yapmalarının yolunun satıcıların sorunlarının çözümünden geçtiğini belirterek, “Kaymakam hanım ile sık sık çarşı Pazar ve ev ziyaretleri yaparak varsa sorunlara ilişkin talepleri ve önerileri alıyoruz. Amacımız herkesin huzur ve güven içinde alışverişini yapması. Vatandaşlarımız bu uygulamamızdan son derece memnun. Bu ziyaretlerimizi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz” dedi.