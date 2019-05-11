Kaymakam Yıldız bekçilerle toplantı yaptı

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe'de geçtiğimiz günlerde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri ile bir araya geldiği toplantıda bekçilere görevlerinde başarılar diledi.

Menteşe İlçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız geçtiğimiz günlerde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri ile buluştu.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve komiserler tarafından karşılandı. Ziyaret esnasında çarşı ve mahalle bekçilerinin çiçek de takdim ettikleri Kaymakam Yıldız, ardından görevli personel ile toplantı yaptı.

Bekçilerle yapılan toplantıda Kaymakam Yıldız, vatandaşın bekçilerin Menteşe İlçesinde göreve başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bekçilerden özveri ve başarı ile görevlerini yerine getirmelerini istedi.