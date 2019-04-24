Kaymakam Yıldız: "Zeytinköy'de vatandaşın kararsızlığı süreci uzattı"

Muğla'nın Menteşe İlçesi Zeytin Mahallesinde çıkan yangının üzerinden 500 gün geçmesi ve evlerin yapımına başlanamaması ile ilgili Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız, hak sahiplerinin konut yapım türü konusunda karar verememelerinin süreci uzattığını, 7 kişinin evraklarını tamamlamadığını, 4 kişinin ise imar sorunu olduğunu dile getirdi.

- "Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşıladık"

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlimiz Menteşe İlçesi Zeytinköy Mahallesinde 06.09.2017 tarihinde meydana gelen yangın afeti ile ilgili olarak;

Kesin hasar tespit sonuçlarına göre 57 konut, 12 ahır yıkık/ağır hasarlı, 4 konut orta hasarlı, 2 konut az hasarlı olmak üzere toplam 75 hasarlı yapı tespiti yapılmıştır.

Hak sahibi olmak için Talep Taahütnameveren sayısı 43 olup komisyonca hak sahipliği kabul edilenlerin sayısı 31'dir.(25 konut,6 ahır)

İlk günden itibaren afetzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanmış, barınma amaçlı önce çadır sonra konteyner tahsis edilmiş, ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır" dedi.

- "Hak sahipleri kararsız kaldı süreç uzadı"

Yıldız açıklamanın devamında, "Ön hasar ve kesin hasar tespit çalışmaları, itiraz hasar tespitleri ve bunlara ait toplam 135 günlük ilan süreleri, hak sahipliği çalışmaları, hak sahiplerinin konut yapım türü konusunda karar verememeleri, önce evini yapana yardım (EYY), daha sonra ihale usulünde karar kılmaları sonucunda dilekçe ve eki belgeleri ancak 18.12.2018 tarihinde müdürlüğümüze teslim etmeleri sonucunda sürecin uzadığı düşüncesi oluşmuştur.Ancak Vatandaşın talep ve müracaatı olmadan arsası üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulamamıştır" diye ifade etti.

- "7 kişi karar veremedi, 4 kişinin imar sorunu var"

Kaymakam Yıldız konuşmasının sonunda, "18.12.2018 tarihindeki müracaatlar sonrasında yer seçim komisyonu oluşturulmuş, komisyonca parsellerde incelemelerde bulunulmuş, kurum görüşleri alınmıştır. İmar durumu uygun olan 14 hak sahibi için Yer Seçim Protokolü hazırlanarak 21/02/2019 tarihinde onay için Başkanlık Makamına sunulmuş, 09.04.2019/54257 sayılı Bakanlık onayı ile yer seçimi protokolü onaylanmıştır. Bu aşamadan sonra Başkanlıkça proje çalışması ve ihaleyi yapacak kurum belirlenerek (Çevre ve Şehircilik,YİKOB,AFAD) ihale süreci başlayacaktır.

İmar sorunu bulunan 4, karar veremeyen 7 hak sahibi de evraklarını tamamladıklarında istedikleri zaman konut yapım türlerinden birini tercih ederek müracaatlarını yapabileceklerdir" diye konuştu.