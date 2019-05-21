Kaza tatbikatı gerçeğini aratmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mezun olacak paramedik öğrencileri için gerçekleştirilen trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmazken, yaralılar 112 Acil Sağlık ambulanslarına taşındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Yetenekten Kariyere Kendini Keşfet, Geleceğini Planla” etkinliği kapsamında Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği ile Fethiye Telsiz ve Amatör Radyo Derneği işbirliğinde trafik kazası tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta temsili kaza sonucu Yüksekokul önünde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaralıların yakınları sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırasında, tepki göstererek “Nerede kaldınız?”, “Acele edin”, “Annem yaralandı, yardım edin”, “Beni bırakın arkadaşıma bakacağım” gibi sözler söylediler.

Tatbikatta, yaralı yakınlarının tepkileri ve öğrencilerin yaralılara müdahalesi gerçeğini aratmadı.

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serap Selver Kipay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikat sonucunda öğrencilerin mezuniyete gerçekten hak kazandıklarını gördüklerini söyledi.

Paramediklerin Acil Servisler ve 112 istasyonlarında çalıştıklarını belirten Kipay, özellikle kazaların ardından hayat kayıplarının önlenmesi konusunda sağlık ekiplerinin çok önemli görevi olduğunu kaydetti.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği İl Temsilcisi Faruk Tayfun Çalışkan ise mezun olacak öğrencilere acil durumda karşılaşabileceklerinin anlatıldığını dile getirdi.

Çalışkan, tatbikatın öğrencilerin sahada yaşayacakları durumlarla mücadele etmeleri konusunda, heyecanlanmadan başa çıkmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiğini sözlerine ekledi.