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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan bir kişi, 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan bir kişi, 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Fırat D. idaresindeki 48 GP 491 plakalı motosiklet, 7 Temmuz'da Muammer Aksoy Caddesi ile Celal Bayar Caddesi kavşağında, Hasan Baran yönetimindeki 48 HB 637 plakalı motosikletle çarpıştı.


Kazada yaralanan sürücüler Fırat.D., Hasan Baran ve yolcu konumundaki Hasan A. ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanıp hastanede tedavisine devam edilen Baran, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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