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Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hasan Karyağdı (54) Salı Pazarı esnafı tarafından anıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hasan Karyağdı (54) Salı Pazarı esnafı tarafından anıldı.



Salı Pazarı'nda Karyağdı'nın tezgah açtığı alana masa koyup üzerini çiçeklerle donatan pazar esnafı ve vatandaşlar Karyağdı için dualar okudu. Milas-Bodrum Karayolu Baharlı Kavşağı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Karyağdı'ya Milas-Bodrum istikametinde hareket eden E.E. yönetimindeki 48 ACA 677 plakalı araç çarpmış, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karyağdı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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