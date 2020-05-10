Kazada ölen anneler unutulmadı

11 Mayıs 2017 tarihinde İzmir Buca'dan Marmaris'e Anneler Günü kutlaması için giden ve Muğla'nın Sakartepe rampasında kaza yapan otobüste yaşamlarını yitiren anneler için Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve AK Parti Ula İlçe Kadın Kolları üyeleri, kazanın bulunduğu alana çiçek bırakıp dua etti.

Gökova Körfezi'ne hakim Sakartepe rampasında içinde 34 kişinin bulunduğu Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı aracın 30 metre yüksekten alt yola düşmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'yi yasa boğan kazanın üçüncü yıl dönümünde Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve AK Parti Ula İlçe Kadın Kolları üyeleri, kazanın bulunduğu alana giderek karanfil bırakıp kazada ölen anneler için dua etti.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Karslıoğlu, “2017 yılında İzmir'den Marmaris'e Anneler Günü kutlaması için giden annelerimizin Sakar geçidinde kaza yapması sonrası vefat etmesi nedeniyle her yıl burada AK Parti Kadın Kolları olarak annelerimizi anıyoruz. Bu Ramazan gününde vefat eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Sağ olan annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyoruz” dedi.