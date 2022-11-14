Kazada yaralanan güvenlik görevlisi kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan güvenlik görevlisi Osman Gökdağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Osman Gökdağ Muğla'nın Milas ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralandı. Ağır yaralanan Gökdağ Muğla'da özel hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gökdağ hayatını kaybetti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ,“Zabıta Daire Başkanlığı'mızda güvenlik görevlisi olarak görev yapan değerli mesai arkadaşımız Osman Gökdağ'ın, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.