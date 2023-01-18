İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 07 ACK 529 plakalı otobüs 16 Ocak Pazartesi günü Fethiye-Antalya Karayolu Bayır mevkiinde, Ramazan Çıralı (57) yönetimindeki 07 Y 7010 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çıralı ve otobüsün muavini L.A. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Çıralı, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çıralı'nın cenazesi memleketi Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.