Kazan dairesindeki yangın korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde evin kazan dairesinde çıkan yangında bir vatandaş dumanlardan etkilendi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe'nin Ortaköy Mahallesi 308 nolu evde yangın ihbarı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Ortaköy Diğer sokaktaki evin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulansı dumanların evin içine sıçraması sonucu bir vatandaşın etkilenmesi üzerine ambulansa vatandaşa müdahale etti. Evde maddi zarar oluşmazken, evin içi yoğun dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaptı.