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Kazaya neden olan sürücü kaçtı

Muğla’nın Menteşe ilçesi’nde kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi'nde kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 48 YJ 180 plakalı otomobilin önüne iddiaya göre sol şeritten gelen 48 VY 192 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon kırması sonucunda kaza meydana geldi. Şoför D.S'nin şok geçirdiği kazada yaralanan olmazken, araçta büyük hasar meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren sürücü ise kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olayın polise bildirilmesinin ardından bölgeye trafik ekibi sevk edildi. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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