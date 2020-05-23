Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Bodrum'da yaşanan tek taraflı trafik kazası, maddi hasarla atlatıldı. Kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Bodrum- Turgutreis Karayolu Akçaalan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 48 TL 708 plakalı otomobilin sürücüsü Coşkun Demirkol, iddiaya göre başka bir aracın sebebiyet vermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına yönelen araç, çöp konteynerine çarpıp kaldırıma çıktı. Otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çıkıp yan şekilde kaldı. Kazaya sebebiyet veren diğer araç ise durmayarak uzaklaştı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri kaza yerine koştu. İhbarı alan polis de kaza yerine geldi. Kazanın maddi hasarla atlatıldığı bildirildi.

Polisin yaptığı inceleme sonrası kazaya karışan araç bölgeden kaldırıldı.