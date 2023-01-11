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Kebapçı salonunun tabelasında sıkışan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde bir kebapçı salonunun tabelasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde bir kebapçı salonunun tabelasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir döner kebap salonuna gelen yavru kedi, iş yerinin ışıklı tabelasına sıkıştı. Kendi çabaları ile kurtulamayan kedinin miyavlamasına duyan çevre sakinleri kediyi kurtaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kebap kokusunun cazibesine dayanamayarak dükkana gelen ve tabelalar arasında sıkışıp kalan yavru kediyi titiz bir çalışma ile kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavru kedi, kurtarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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