Kedi tele sıkıştı, itfaiye yardıma koştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tel örgülerin üstünden geçmeye çalışırken tele takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer caddesi Manolya sitesine ait tel örgülerde bir kedinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler demir kesme makası ile teli keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi tekrar doğal ortamına salındı.